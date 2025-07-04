Синнер — об Уимблдоне-2025: стараюсь быть сосредоточенным, в этом году много сенсаций

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался о высоком уровне конкуренции на текущем Уимблдоне-2025.

«С каждым соперником очень непросто. Матчи третьего круга на Уимблдоне — это что-то особенное. Как мы видим, в этом году много сенсаций, поэтому я стараюсь быть сосредоточенным и прогрессировать от встречи к встрече. Я провёл матчи на хорошем уровне, но могу ещё улучшить некоторые моменты», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2025. В поединке второго круга он со счётом 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.