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Кудерметова/Сёнмез — Дабровски/Рутлифф, результат матча 4 июля 2025, счёт 0:2, 2-й круг Уимблдона

П. Кудерметова и Сёнмез проиграли вторым сеяным во втором круге парного Уимблдона
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Российская теннисистка Полина Кудерметова и представительница Турции Зейнеп Сёнмез не смогли выйти в третий круг Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором раунде они потерпели поражение от дуэта Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянных под вторым номером, со счётом 3:6, 3:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 16:15 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
П. Кудерметова З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Кудерметова и Сёнмез выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Дабровски и Рутлифф сыграют с победительницами матча Ирина Хромачёва/Фанни Штолляр — Анастасия Децюк/Ирина Шиманович.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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