П. Кудерметова и Сёнмез проиграли вторым сеяным во втором круге парного Уимблдона
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Российская теннисистка Полина Кудерметова и представительница Турции Зейнеп Сёнмез не смогли выйти в третий круг Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором раунде они потерпели поражение от дуэта Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянных под вторым номером, со счётом 3:6, 3:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 16:15 МСК
Полина Кудерметова
Зейнеп Сёнмез
П. Кудерметова З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Кудерметова и Сёнмез выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В третьем круге Дабровски и Рутлифф сыграют с победительницами матча Ирина Хромачёва/Фанни Штолляр — Анастасия Децюк/Ирина Шиманович.
Комментарии
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