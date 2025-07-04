П. Кудерметова и Сёнмез проиграли вторым сеяным во втором круге парного Уимблдона

Российская теннисистка Полина Кудерметова и представительница Турции Зейнеп Сёнмез не смогли выйти в третий круг Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором раунде они потерпели поражение от дуэта Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянных под вторым номером, со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Кудерметова и Сёнмез выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Дабровски и Рутлифф сыграют с победительницами матча Ирина Хромачёва/Фанни Штолляр — Анастасия Децюк/Ирина Шиманович.