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Андрей Рублёв — Адриан Маннарино, результат матча 4 июля 2025, счёт 3:0, 3-й круг Уимблдона

Андрей Рублёв уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, где может встретиться с Алькарасом
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одержал уверенную победу над представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 3
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Встреча Рублёва с Маннарино продлилась 1 час 59 минут. В её рамках Андрей 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету француза восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 российский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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