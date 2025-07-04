Андрей Рублёв уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, где может встретиться с Алькарасом

Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одержал уверенную победу над представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

Встреча Рублёва с Маннарино продлилась 1 час 59 минут. В её рамках Андрей 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету француза восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 российский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).