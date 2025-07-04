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«Очень медленно». Анастасия Павлюченкова — об условиях на Уимблдоне

«Очень медленно». Анастасия Павлюченкова — об условиях на Уимблдоне
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова предположила, что медленное травяное покрытие помогло ей одержать победу в матче третьего круга Уимблдона-2025. Напомним, россиянка обыграла Наоми Осаку из Японии со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— На самом деле, очень медленно. Может, это помогло мне сегодня. Она очень хорошо подаёт.

— Вы тоже очень хорошо подавали. (Павлюченкова пожимает плечами.) Ваш процент попадания первой подачи — 70%.
— Это потому, что очень медленно, — сказала Павлюченкова в послематчевом интервью.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Анастасия Павлюченкова сразится с Сонай Картал (Великобритания).

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