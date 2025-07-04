«Очень медленно». Анастасия Павлюченкова — об условиях на Уимблдоне

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова предположила, что медленное травяное покрытие помогло ей одержать победу в матче третьего круга Уимблдона-2025. Напомним, россиянка обыграла Наоми Осаку из Японии со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

— На самом деле, очень медленно. Может, это помогло мне сегодня. Она очень хорошо подаёт.

— Вы тоже очень хорошо подавали. (Павлюченкова пожимает плечами.) Ваш процент попадания первой подачи — 70%.

— Это потому, что очень медленно, — сказала Павлюченкова в послематчевом интервью.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Анастасия Павлюченкова сразится с Сонай Картал (Великобритания).