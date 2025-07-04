Андрей Рублёв провёл свой 100-й матч на турнирах «Большого шлема»
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14-я ракетка мира Андрей Рублёв провёл свой 100-й матч на турнирах категории «Большого шлема». Российский теннисист выиграл 70 поединков из 100.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|3
123
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Среди действующих игроков больше побед, чем Рублёв, за первые 100 матчей одержали Марин Чилич (71), Александр Зверев (71), Милош Раонич (73), Даниил Медведев (75) и Новак Джокович (79).
Сегодня, 4 июля, Рублёв уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одержал уверенную победу над представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.
В 1/8 финала Уимблдона-2025 российский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).
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