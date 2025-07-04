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Андрей Рублёв провёл свой 100-й матч на турнирах «Большого шлема»

Андрей Рублёв провёл свой 100-й матч на турнирах «Большого шлема»
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14-я ракетка мира Андрей Рублёв провёл свой 100-й матч на турнирах категории «Большого шлема». Российский теннисист выиграл 70 поединков из 100.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 3
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Среди действующих игроков больше побед, чем Рублёв, за первые 100 матчей одержали Марин Чилич (71), Александр Зверев (71), Милош Раонич (73), Даниил Медведев (75) и Новак Джокович (79).

Сегодня, 4 июля, Рублёв уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одержал уверенную победу над представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 российский теннисист сыграет с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

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