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Шелтон: завершить перенесённый матч с Хидзикатой за 60 секунд стало моей целью

Шелтон: завершить перенесённый матч с Хидзикатой за 60 секунд стало моей целью
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал доигровку матча с австралийцем Ринки Хидзикатой, которая длилась меньше минуты. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Ринки Хидзиката
87
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

«Вчера я сказал судье, что мне нужно всего 60 секунд, чтобы завершить матч. Сегодня это стало моей целью. В тот момент я не был сильно расстроен решением о переносе матча», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Поединок был прерван накануне и доигран сегодня, 4 июля, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку. В 1/16 финала соревнований на траве Бен Шелтон сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который минутами ранее одолел француза Гаэля Монфиса.

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