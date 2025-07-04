Шелтон: завершить перенесённый матч с Хидзикатой за 60 секунд стало моей целью

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал доигровку матча с австралийцем Ринки Хидзикатой, которая длилась меньше минуты. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.

«Вчера я сказал судье, что мне нужно всего 60 секунд, чтобы завершить матч. Сегодня это стало моей целью. В тот момент я не был сильно расстроен решением о переносе матча», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Поединок был прерван накануне и доигран сегодня, 4 июля, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку. В 1/16 финала соревнований на траве Бен Шелтон сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который минутами ранее одолел француза Гаэля Монфиса.