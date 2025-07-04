Шелтон: завершить перенесённый матч с Хидзикатой за 60 секунд стало моей целью
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал доигровку матча с австралийцем Ринки Хидзикатой, которая длилась меньше минуты. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
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87
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
«Вчера я сказал судье, что мне нужно всего 60 секунд, чтобы завершить матч. Сегодня это стало моей целью. В тот момент я не был сильно расстроен решением о переносе матча», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
Поединок был прерван накануне и доигран сегодня, 4 июля, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку. В 1/16 финала соревнований на траве Бен Шелтон сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который минутами ранее одолел француза Гаэля Монфиса.
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