Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек объяснила, почему в женском теннисе сложно создать постоянную фан-базу

Ига Швёнтек объяснила, почему в женском теннисе сложно создать постоянную фан-базу
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек предположила, в чём заключаются сложности в повышении популярности женского тенниса.

«Это сложно, потому что теннисисток, способных выигрывать турниры, много, а в течение такого длинного сезона неизбежны взлёты и падения. Из-за этого сложнее создать постоянную фан-базу. Тем не менее я считаю, что мы становимся всё стабильнее. Соболенко, Гауфф и я уже давно выигрываем множество встреч. На траве бывает больше неожиданностей, однако я не думаю, что стоит учитывать происходящее здесь в контексте предстоящих хардовых турниров», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Материалы по теме
«Он кажется классным парнем». Ига Швёнтек — о взаимоотношениях с Оскаром Пиастри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android