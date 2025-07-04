Ига Швёнтек объяснила, почему в женском теннисе сложно создать постоянную фан-базу

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек предположила, в чём заключаются сложности в повышении популярности женского тенниса.

«Это сложно, потому что теннисисток, способных выигрывать турниры, много, а в течение такого длинного сезона неизбежны взлёты и падения. Из-за этого сложнее создать постоянную фан-базу. Тем не менее я считаю, что мы становимся всё стабильнее. Соболенко, Гауфф и я уже давно выигрываем множество встреч. На траве бывает больше неожиданностей, однако я не думаю, что стоит учитывать происходящее здесь в контексте предстоящих хардовых турниров», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.