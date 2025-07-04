Один из уволенных тренеров Синнера раскрыл секреты команды во время «РГ» — источник

Итальянское издание Corriere della Sera раскрыло причину расставания первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера с тренером Марко Паничи.

По информации источника, Паничи «раскрыл секреты, которые не должны были покидать пределы раздевалки, особенно в Париже (во время «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»)». Сообщается, что второй тренер, Улисес Бадио, стал «косвенной жертвой» ситуации. Подробности «секретов» не разглашаются.

Сам Синнер прямым текстом не объяснял причины расставания с Паничи и Бадио за несколько дней до старта Уимблдона-2025. Янник уже вышел в третий круг турнира, в котором встретится с испанцем Педро Мартинесом.