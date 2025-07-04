Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Один из уволенных тренеров Синнера раскрыл секреты команды во время «РГ» — источник

Один из уволенных тренеров Синнера раскрыл секреты команды во время «РГ» — источник
Комментарии

Итальянское издание Corriere della Sera раскрыло причину расставания первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера с тренером Марко Паничи.

По информации источника, Паничи «раскрыл секреты, которые не должны были покидать пределы раздевалки, особенно в Париже (во время «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»)». Сообщается, что второй тренер, Улисес Бадио, стал «косвенной жертвой» ситуации. Подробности «секретов» не разглашаются.

Сам Синнер прямым текстом не объяснял причины расставания с Паничи и Бадио за несколько дней до старта Уимблдона-2025. Янник уже вышел в третий круг турнира, в котором встретится с испанцем Педро Мартинесом.

Материалы по теме
Янник Синнер раскрыл причины увольнения из своей команды специалистов Паничи и Бадио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android