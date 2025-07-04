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Лаура Зигемунд поделилась эмоциями после неожиданной победы над Мэдисон Киз

Лаура Зигемунд поделилась эмоциями после неожиданной победы над Мэдисон Киз
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Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, занимающая 104-е место мирового рейтинга, поделилась своими эмоциями после неожиданной победы над действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии американкой Мэдисон Киз. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:55 МСК
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«В конце встречи я сильно переживала. Всегда происходит такое. Если вы не нервничаете, вероятно, вы мертвы», — сказала Зигемунд после матча.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура Зигемунд сразится с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой (101-я ракетка мира), которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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