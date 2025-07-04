Лаура Зигемунд поделилась эмоциями после неожиданной победы над Мэдисон Киз
Поделиться
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, занимающая 104-е место мирового рейтинга, поделилась своими эмоциями после неожиданной победы над действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии американкой Мэдисон Киз. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:55 МСК
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
8
Мэдисон Киз
М. Киз
«В конце встречи я сильно переживала. Всегда происходит такое. Если вы не нервничаете, вероятно, вы мертвы», — сказала Зигемунд после матча.
В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура Зигемунд сразится с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой (101-я ракетка мира), которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Чехии Барбора Крейчикова.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2025
-
20:24
-
20:17
-
19:58
-
19:50
-
19:34
-
19:29
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
17:58
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:27
-
17:17
-
17:16
-
17:02
-
16:42
-
16:36
-
16:28
-
16:27
-
16:26
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:55
-
15:48
-
15:41
-
15:33