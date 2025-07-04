Лаура Зигемунд поделилась эмоциями после неожиданной победы над Мэдисон Киз

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, занимающая 104-е место мирового рейтинга, поделилась своими эмоциями после неожиданной победы над действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии американкой Мэдисон Киз. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 6:2.

«В конце встречи я сильно переживала. Всегда происходит такое. Если вы не нервничаете, вероятно, вы мертвы», — сказала Зигемунд после матча.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура Зигемунд сразится с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой (101-я ракетка мира), которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Чехии Барбора Крейчикова.