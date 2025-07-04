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Боржеш — Хачанов: россиянин на тай-брейке выиграл первый сет третьего круга Уимблдона

Боржеш — Хачанов: россиянин на тай-брейке выиграл первый сет третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с представителем Португалии Нуну Боржешем, который занимает 37-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет завершился на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6) в пользу Карена.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Хачановым и Боржешем.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 1
7 8 		4 4 2
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

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