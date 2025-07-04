Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв Давидович-Фокину
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одолел испанского теннисиста 27-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокину. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:3, 6:7, 6:1.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
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|6
|6 5
|6
|
|3
|7 7
|1
27
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Встреча теннисистов продлилась 3 часа 13 минут. В её рамках Фриц 17 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету испанца пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В 1/8 финала Уимблдона-2025 американский теннисист сразится с сильнейшим в матче Лучано Дардери (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).
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