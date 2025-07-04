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Тейлор Фриц — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 4 июля 2025, счёт 3:1, 3-й круг Уимблдона

Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв Давидович-Фокину
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одолел испанского теннисиста 27-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокину. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:3, 6:7, 6:1.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 5 6
4 		3 7 7 1
             
Алехандро Давидович-Фокина
27
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 13 минут. В её рамках Фриц 17 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету испанца пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 американский теннисист сразится с сильнейшим в матче Лучано Дардери (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).

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