Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв Давидович-Фокину

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одолел испанского теннисиста 27-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокину. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:3, 6:7, 6:1.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 13 минут. В её рамках Фриц 17 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету испанца пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 американский теннисист сразится с сильнейшим в матче Лучано Дардери (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).