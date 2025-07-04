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«Сунул палец в розетку». Горан Иванишевич — о работе с Еленой Рыбакиной

«Сунул палец в розетку». Горан Иванишевич — о работе с Еленой Рыбакиной
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Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич высказался о работе с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, с которой сотрудничал с ноября 2024-го по январь 2025-го.

«Я отлично отдохнул девять месяцев, а потом, если можно так выразиться, «сунул палец в розетку». Получил теннисистку, которая являлась одним из фаворитов Уимблдона, способным выиграть «Шлемы». Потом я вышел из этой ситуации, отдохнул четыре месяца и снова попал в интересную ситуацию. Я начал думать, что со мной что-то не так. Или люди считают, что это я решаю все эти проблемы», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.

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