Боржеш — Хачанов: португалец выиграл второй сет и сравнял счёт в матче Уимблдона-2025

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с представителем Португалии Нуну Боржешем, который занимает 37-ю строчку рейтинга ATP. Второй сет завершился со счётом 6:4 в пользу португальского игрока.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Хачановым и Боржешем.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).