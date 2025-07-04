Вукич: Алькарас иногда дарит бесплатные очки, Синнер тебя душит

93-я ракетка мира австралийский теннисист Александар Вукич сравнил опыт своей игры с опытом игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Янник с невероятной лёгкостью вскрывает слабые места соперников. Играть против него – это всё равно что выйти на боксёрский ринг. Когда ты уже тянешься к полотенцу, кажется, будто просто пытаешься от него убежать.

Сравнение с Карлосом? Они как минимум на два уровня выше остальных, и это очевидно. Карлос иногда дарит бесплатные очки, и можешь перевести дух. С Янником всё иначе, он душит тебя и не даёт ни шанса на передышку», — приводит слова Вукича Tennis World USA.