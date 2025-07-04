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Фриц: хотел бы, чтобы сезон был короче, одна из причин — мой сын

Фриц: хотел бы, чтобы сезон был короче, одна из причин — мой сын
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что из-за загруженного календаря не успевает проводить время со своим сыном Джорданом.

«Хотел бы, чтобы сезон был короче по многим причинам, и одна из главных – мой сын. Когда я возвращаюсь домой, то делаю всё возможное, чтобы максимально проводить с ним время. Я мог бы брать его с собой, но есть вещи, которые мешают мне это сделать. Мне бы хотелось, чтобы у этого была лёгкая развязка, но её нет. Мне просто нужно делать всё возможное, чтобы проводить с сыном максимум времени вне турниров. Иногда мы общаемся по FaceTime, пока я куда-то еду», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Ранее Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одолел испанского теннисиста 27-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокину. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:3, 6:7, 6:1.

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