Монфис — о Свитолиной: вы видите её как теннисистку, а я — как свою жену

48-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис оценил значимость выступления в туре вместе со своей супругой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей 13-ю строчку рейтинга.

— Что для вас значит выступать в туре с вашей женой Элиной Свитолиной?

— Это сложный вопрос. Вы видите мою супругу как теннисистку, я вижу её как свою жену. Это совершенно другое. Конечно, здорово, что мы можем разделить одну и ту же страсть. Но теннис — это лишь часть моей жизни, а не вся жизнь, — приводит слова Монфиса We love tennis.

Монфис и Свитолина поженились в 2021 году. В 2022-м Элина родила дочь Скай.