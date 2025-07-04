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Монфис — о Свитолиной: вы видите её как теннисистку, а я — как свою жену

Монфис — о Свитолиной: вы видите её как теннисистку, а я — как свою жену
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48-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис оценил значимость выступления в туре вместе со своей супругой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей 13-ю строчку рейтинга.

— Что для вас значит выступать в туре с вашей женой Элиной Свитолиной?
— Это сложный вопрос. Вы видите мою супругу как теннисистку, я вижу её как свою жену. Это совершенно другое. Конечно, здорово, что мы можем разделить одну и ту же страсть. Но теннис — это лишь часть моей жизни, а не вся жизнь, — приводит слова Монфиса We love tennis.

Монфис и Свитолина поженились в 2021 году. В 2022-м Элина родила дочь Скай.

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