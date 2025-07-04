Боржеш — Хачанов: Карен проиграл третий сет и находится в шаге от вылета с Уимблдона

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с представителем Португалии Нуну Боржешем, который занимает 37-ю строчку рейтинга ATP. Третий сет завершился со счётом 6:4 в пользу португальского игрока. Боржеш ведёт в матче — 6:7, 6:4, 6:4.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Хачановым и Боржешем.
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Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
- 4 июля 2025
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