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«Мне жаль своих соперников». Фриц — о частых медицинских тайм-аутах из-за падений на траву

«Мне жаль своих соперников». Фриц — о частых медицинских тайм-аутах из-за падений на траву
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал свои спасения в прыжке, из-за которых ему приходится часто брать медицинский тайм-аут в поединках Уимблдона-2025.

«Это становится довольно раздражающим, когда матч приходится часто останавливать. Мне жаль своих соперников из-за того, что из-за меня часто прерывают встречу. Но такие прыжки можно делать только на траве. Я просто очень полон решимости спасти некоторые мячи, и в конце концов я выиграю одно из очков подобным образом», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Ранее Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он одолел испанского теннисиста 27-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокину. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:3, 6:7, 6:1.

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