Горан Иванишевич назвал Новака Джоковича фаворитом в борьбе за титул Уимблдона-2025

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич считает, что его бывший подопечный, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович является фаворитом в борьбе за победу на Уимблдоне-2025.

«Для меня Новак — главный фаворит здесь. На днях он тренировался со Стефаносом, и, когда наблюдаешь за ним с другой стороны корта, понимаешь, насколько легко он играет в теннис. Он, безусловно, лучший игрок на траве здесь. По-моему, он и Синнер точно выйдут в полуфинал, и лично я считаю его фаворитом. У него будет не один шанс, впереди ещё и US Open», — приводит слова Иванишевича We love tennis.