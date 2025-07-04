Мартина Навратилова: сейчас Елена Рыбакина — фаворит Уимблдона-2025

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова назвала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакиной фаворитом в борьбе за победу на Уимблдоне-2025.

«Даже если вы не следите за турнирной сеткой, вы в любом случае знаете, находитесь ли вы в верхней или нижней половине в зависимости от времени вашего выхода на корт. Так что все эти теннисистки понимают, что вторая, третья, четвёртая и пятая сеяные уже выбыли. Они осознают, что перед ними открылись огромные возможности.

В сетке образовалась дыра. Вся нижняя половина теперь совершенно открыта. По-моему, сейчас фаворит — Рыбакина, хоть она и всего лишь 11-я сеяная. У неё здесь в прошлом были лучшие результаты», — приводит слова Навратиловой We love tennis.