Боржеш — Хачанов: Карен сравнял счёт в матче Уимблдона и перевёл встречу в решающий сет
Поделиться
Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с представителем Португалии Нуну Боржешем, который занимает 37-ю строчку рейтинга ATP. Четвёртый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Карена. Счёт в матче — 7:6, 4:6, 4:6, 6:3.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Хачановым и Боржешем.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
37
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|3
|6 8
|
|4
|4
|6
|7 10
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2025
-
21:50
-
21:44
-
21:33
-
21:30
-
21:14
-
21:10
-
20:50
-
20:46
-
20:41
-
20:39
-
20:24
-
20:17
-
19:58
-
19:50
-
19:34
-
19:29
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
17:58
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:27
-
17:17
-
17:16
-
17:02
-
16:42
-
16:36