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Андрей Рублёв: до начала Уимблдона шутил, будет поражение в первом круге или нет

Андрей Рублёв: до начала Уимблдона шутил, будет поражение в первом круге или нет
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил свой настрой после выхода в четвёртый круг Уимблдона-2025.

«Еще до начала Уимблдона я шутил со своей командой, будто не знал, что нас ждёт — поражение в первом круге и путь домой или нет. Но уровень наконец появился. Я хорошо играю, мощно бью по мячу. Начинаю чувствовать, что я в форме и результаты — это лишь вопрос времени.

Даже в те месяцы, когда я усердно тренировался и неплохо играл, в глубине души я чувствовал, что что-то не так. Но теперь наконец я знаю, что я снова очень хорошо бью по мячу. Лучше, чем уже давно», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

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