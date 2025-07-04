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Николас Харри — Жоао Фонсека, результат матча 4 июля 2025, счёт 3:1, 3-й круг Уимблдона

Николас Харри обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона-2025
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143-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он в четырёх сетах одолел 18-летнего представителя Бразилии Жоао Фонсеку. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 17:50 МСК
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 7 7
3 		4 6 6 4
             
Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 7 минут. В её рамках Харри 24 раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Фонсеки восемь эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 чилийский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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