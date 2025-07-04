Николас Харри обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона-2025

143-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он в четырёх сетах одолел 18-летнего представителя Бразилии Жоао Фонсеку. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 7 минут. В её рамках Харри 24 раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Фонсеки восемь эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 чилийский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.