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«В последних матчах он меня уничтожил». Рублёв — о возможной встрече с Алькарасом

«В последних матчах он меня уничтожил». Рублёв — о возможной встрече с Алькарасом
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможном матче с испанцем Карлосом Алькарасом в четвёртом круге Уимблдона-2025.

«Каково играть против него? Не знаю. В наших последних матчах он меня уничтожил, особенно в Турине. Со мной он играл невероятно. Такое же чувство, как и во встречах с Синнером. Ты играешь против лучших теннисистов. Они знают, как делать вcё. Знают, как бить, защищаться, терпеть. Они знают, как быть сильными психологически, как подавать, принимать.

Это как: «Ладно, у меня будет шанс, если я сыграю сегодня в свой лучший теннис. Если я покажу слабости, мне конец». Поэтому нельзя показывать никаких слабостей. В некоторых встречах вы можете немного расслабиться и всё равно победить, потому что вы намного впереди в счёте и лучше как теннисист. С ними одно или два очка стоят всего матча», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

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