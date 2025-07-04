Элисе Мертенс обыграла Элину Свитолину в третьем круге Уимблдона-2025
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23-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025. В третьем круге она одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной (13-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 19:55 МСК
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
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|3
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|6 4
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Мертенс выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Свитолиной два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В четвёртом круге Уимблдона Элисе Мертенс сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Эмма Радукану (Великобритания).
Комментарии
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