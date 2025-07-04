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Нуну Боржеш — Карен Хачанов, результат матча 4 июля 2025, счет 2:3, 3-й круг Уимблдона

Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Уимблдона, одержав волевую победу над Боржешем
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он в пяти сетах одержал волевую победу над 37-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 3 6 8
7 8 		4 4 6 7 10
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В 1/8 финала турнира Хачанов сыграет с Камилем Махшаком. Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

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