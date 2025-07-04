Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Уимблдона, одержав волевую победу над Боржешем
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он в пяти сетах одержал волевую победу над 37-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 18:00 МСК
37
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|3
|6 8
|
|4
|4
|6
|7 10
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
В 1/8 финала турнира Хачанов сыграет с Камилем Махшаком. Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
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