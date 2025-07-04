Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с Андреем Рублёвым

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа, который занимает 125-ю строчку рейтинга ATP.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках Карлос девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Штруффа 13 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала Уимблдона Алькарас сразится с 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований как раз является Карлос Алькарас.