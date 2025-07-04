Рублёв: Фриц пятая ракетка мира. Но не скажешь, кто сильнее — он, Медведев или Циципас

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о среднем уровне современного мужского тенниса.

«Раньше, когда я только начинал свой путь в туре, разница между топ-10 и остальными, даже топ-50, была очевидна. Сейчас видна пропасть между топ-50 и первым и вторым номером — Алькарасом и Синнером. Но начиная с третьего или четвёртого места в мире уровень одинаковый. Вот Тейлор Фриц, допустим, пятый. Но не скажешь, кто сильнее — он, Медведев, Циципас или Тиафо. Хотя Тиафо, например, 15-16-й в рейтинге. Это показывает, насколько всё выровнялось», — приводит слова Рублёва Punto de Break.