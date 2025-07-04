Андрей Рублёв, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025:

первый круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6);

второй круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3;

третий круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 7:5, 6:2, 6:3.

Следующий матч Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025:

1/8 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу на Уимблдоне-2025:

1/4 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Кэмерон Норри (Великобритания, 61);

полуфинал. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карен Хачанов (Россия, 17);

финал. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Янник Синнер (Италия, 1).