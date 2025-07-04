Карлос Алькарас, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его очередного поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

первый круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1;

второй круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4, 6:4;

третий круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

1/8 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 14).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу на Уимблдоне-2025:

1/4 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Николас Харри (Чили);

полуфинал. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 17);

финал. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 1).