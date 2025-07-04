Алькарас рассказал, что Маррей обыграл его в гольф перед Уимблдоном-2025

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто победил в очном противостоянии с трёхкратным чемпионом мэйджоров британцем Энди Марреем в игре в гольф за несколько дней до старта Уимблдона-2025.

— Перед турниром вы играли в гольф с Энди Марреем. Кто победил?

— Он попросил вас задать мне этот вопрос, да? В тот день он меня обыграл. Через несколько дней победил я. Так что счёт 1-1, — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом соревнований.