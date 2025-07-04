Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 4 июля

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей пятого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, второй и третий круг. Результаты 4 июля:
Второй круг:
Бен Шелтон (США, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 7:5, 6:4;
Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:4.
Третий круг:
Андрей Рублёв (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 7:5, 6:2, 6:3;
Тейлор Фриц (США, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26) — 6:4, 6:3, 6:7, 6:1;
Николас Харри (Чили, Q) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6;
Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17) — 6:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7;
Маттия Беллуччи (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:7, 4:6, 3:6;
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.