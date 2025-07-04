Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 4 июля

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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей пятого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, второй и третий круг. Результаты 4 июля:

Второй круг:

Бен Шелтон (США, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 7:5, 6:4;

Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:4.

Третий круг:

Андрей Рублёв (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 7:5, 6:2, 6:3;

Тейлор Фриц (США, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26) — 6:4, 6:3, 6:7, 6:1;

Николас Харри (Чили, Q) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6;

Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17) — 6:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7;

Маттия Беллуччи (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:7, 4:6, 3:6;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.