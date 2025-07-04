Кэмерона Норри спросили на пресс-конференции Уимблдона, встречается ли он с Эммой Радукану

61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри получил необычный вопрос на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Уимблдона-2025.

— Помимо того, что все здесь любят теннис, ходят сплетни о том, с кем встречается Эмма Радукану. Могу я спросить, встречаетесь ли вы с ней? Давайте разберёмся в этом, пожалуйста.

— Извините?

— Я пытаюсь выяснить, кто встречается с Эммой Радукану. Это ходит среди всех игроков-мужчин. Мне интересно, встречаетесь ли вы с ней?

— Не встречаюсь, нет. Но вы можете спросить её, — сказал Норри.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Кэмерон Норри поборется с представителем Чили Николасом Харри.