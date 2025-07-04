Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэмерона Норри спросили на пресс-конференции Уимблдона, встречается ли он с Эммой Радукану

Кэмерона Норри спросили на пресс-конференции Уимблдона, встречается ли он с Эммой Радукану
Комментарии

61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри получил необычный вопрос на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Уимблдона-2025.

— Помимо того, что все здесь любят теннис, ходят сплетни о том, с кем встречается Эмма Радукану. Могу я спросить, встречаетесь ли вы с ней? Давайте разберёмся в этом, пожалуйста.
— Извините?

— Я пытаюсь выяснить, кто встречается с Эммой Радукану. Это ходит среди всех игроков-мужчин. Мне интересно, встречаетесь ли вы с ней?
— Не встречаюсь, нет. Но вы можете спросить её, — сказал Норри.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Кэмерон Норри поборется с представителем Чили Николасом Харри.

Материалы по теме
Николас Харри обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android