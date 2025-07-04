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Алькарас повторил достижение Борга, четвёртый раз подряд выйдя в 1/8 финала Уимблдона

Алькарас повторил достижение Борга, четвёртый раз подряд выйдя в 1/8 финала Уимблдона
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас четвёртый раз подряд вышел в 1/8 финала Уимблдона. Он стал вторым игроком, кому удалось выполнить данное достижение в возрасте 22 лет. Ранее подобного добивался 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Сегодня, 4 июля, в матче третьего круга Уимблдона Алькарас в четырёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа, который занимает 125-ю строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Уимблдона Алькарас сразится с 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований как раз является Карлос Алькарас.

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