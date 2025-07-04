Арина Соболенко — Эмма Радукану: белоруска вырвала первый сет на тай-брейке
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.
Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (8:6), она взяла партию с восьмого сетбола. На тай-брейке Арина отыграла один сетбол. Отметим, что длительность партии составила 1 час 14 минут.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
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|1
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|3
40
Эмма Радукану
Э. Радукану
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
Комментарии
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