Арина Соболенко — Эмма Радукану: белоруска вырвала первый сет на тай-брейке

В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.

Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (8:6), она взяла партию с восьмого сетбола. На тай-брейке Арина отыграла один сетбол. Отметим, что длительность партии составила 1 час 14 минут.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.