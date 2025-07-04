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Арина Соболенко выиграла 15 из 16 тай-брейков в сезоне-2025

Арина Соболенко выиграла 15 из 16 тай-брейков в сезоне-2025
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 15 из 16 тай-брейков в текущем сезоне. Победить лидера мирового рейтинга в 13-м гейме смогла лишь представительница России Екатерина Александрова на турнире в Дохе.

Сегодня, 4 июля, Соболенко на тай-брейке забрала первый сет у представительницы Великобритании Эммы Радукану — 7:6 (8:6). Отметим, Арина взяла партию с восьмого сетбола. На тай-брейке первая ракетка мира отыграла один сетбол. Длительность сета составила 1 час 14 минут.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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