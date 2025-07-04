«Так близко, но так далеко». Рахимова опубликовала пост после поражения на Уимблдоне

80-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова опубликовала пост после завершения выступления на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В третьем круге она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (27-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

«Коротко о сегодня: так близко, но так далеко...» — написала Рахимова на своей странице в социальных сетях.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Линда Носкова сразится с американкой Амандой Анисимовой (12-я ракетка мира). Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.