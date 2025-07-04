Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Так близко, но так далеко». Рахимова опубликовала пост после поражения на Уимблдоне

«Так близко, но так далеко». Рахимова опубликовала пост после поражения на Уимблдоне
Комментарии

80-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова опубликовала пост после завершения выступления на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В третьем круге она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (27-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:35 МСК
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Линда Носкова
27
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Коротко о сегодня: так близко, но так далеко...» — написала Рахимова на своей странице в социальных сетях.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Линда Носкова сразится с американкой Амандой Анисимовой (12-я ракетка мира). Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Материалы по теме
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android