Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: матч с Рублёвым в четвёртом круге Уимблдона будет серьёзным вызовом

Алькарас: матч с Рублёвым в четвёртом круге Уимблдона будет серьёзным вызовом
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025 с россиянином Андреем Рублёвым.

«Он очень мощный теннисист, очень хорошо играет на траве. Любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, любит двигать соперника из стороны в сторону. Будет очень непросто, потому что на траве движение — это самое сложное.

Думаю, мы очень похожи тем, что нам всегда нравится находить свой форхенд, стараться играть агрессивно. У него также сильная подача. Будет очень интересно. Матч с Рублёвым в четвёртом круге будет серьёзным вызовом, который я готов принять. Мы уже играли большие матчи, рад встретиться с ним снова, впервые на траве», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Материалы по теме
«В последних матчах он меня уничтожил». Рублёв — о возможной встрече с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android