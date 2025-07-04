Алькарас: матч с Рублёвым в четвёртом круге Уимблдона будет серьёзным вызовом

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025 с россиянином Андреем Рублёвым.

«Он очень мощный теннисист, очень хорошо играет на траве. Любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, любит двигать соперника из стороны в сторону. Будет очень непросто, потому что на траве движение — это самое сложное.

Думаю, мы очень похожи тем, что нам всегда нравится находить свой форхенд, стараться играть агрессивно. У него также сильная подача. Будет очень интересно. Матч с Рублёвым в четвёртом круге будет серьёзным вызовом, который я готов принять. Мы уже играли большие матчи, рад встретиться с ним снова, впервые на траве», — сказал Алькарас на пресс-конференции.