Арина Соболенко одолела Эмму Радукану и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге она одержала непростую победу над британкой Эммой Радукану (40-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Радукану четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Арина Соболенко поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.