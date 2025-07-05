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Арина Соболенко — Эмма Радукану, результат матча 4 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг Уимблдона

Арина Соболенко одолела Эмму Радукану и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге она одержала непростую победу над британкой Эммой Радукану (40-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Радукану четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Арина Соболенко поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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