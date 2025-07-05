Арина Соболенко, Уимблдон: результаты матчей на 5 июля, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко продолжает выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её второй игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Арины Соболенко на Уимблдоне-2025:

первый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Карсон Брэнстин (Канада) — 6:1, 7:5;

второй круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мари Боузкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4;

третий круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эмма Радукану (Великобритания) — 7:6 (8:6), 6:4.

Следующий матч Арины Соболенко на Уимблдоне-2025:

1/8 финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24).

Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:

1/4 финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Лаура Зигемунд (Германия);

полуфинал. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 13);

финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мирра Андреева (Россия, 7).