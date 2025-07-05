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Николас Харри высказался о перспективах 18-летнего Жоао Фонсеки

Николас Харри высказался о перспективах 18-летнего Жоао Фонсеки
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143-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри оценил игру 18-летнего представителя Бразилии Жоао Фонсеки. Встреча третьего круга Уимблдона-2025 между теннисистами завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 17:50 МСК
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 7 7
3 		4 6 6 4
             
Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Он очень хороший парень. Ему всего 18 лет, а он уже играет в теннис на очень высоком уровне. Он очень зрелый для своего возраста. Думаю, все это замечают. Жоао — отличный игрок. У него впереди много времени, чтобы продолжить прогрессировать», — сказал Харри на пресс-конференции.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 чилийский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований как раз является Карлос Алькарас.

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