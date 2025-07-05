Николас Харри высказался о перспективах 18-летнего Жоао Фонсеки
Поделиться
143-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри оценил игру 18-летнего представителя Бразилии Жоао Фонсеки. Встреча третьего круга Уимблдона-2025 между теннисистами завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 17:50 МСК
143
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|
|4
|6
|6 4
54
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Он очень хороший парень. Ему всего 18 лет, а он уже играет в теннис на очень высоком уровне. Он очень зрелый для своего возраста. Думаю, все это замечают. Жоао — отличный игрок. У него впереди много времени, чтобы продолжить прогрессировать», — сказал Харри на пресс-конференции.
В 1/8 финала Уимблдона-2025 чилийский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований как раз является Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2025
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:27
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 июля 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:29
-
23:18
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
21:50
-
21:44
-
21:33
-
21:30
-
21:14
-
21:10
-
20:50
-
20:46
-
20:41
-
20:39
-
20:24
-
20:17
-
19:58
-
19:50
-
19:34
-
19:29
-
19:16