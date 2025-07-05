Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 4 июля

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В пятницу, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей пятого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, третий круг. Результаты 5 июля: