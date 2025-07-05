Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 4 июля
В пятницу, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей пятого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, третий круг. Результаты 5 июля:
- Далма Галфи (Венгрия) — Аманда Анисимова (США, 13) — 3:6, 7:5, 3:6;
- Солана Сьерра (Аргентина, LL) — Кристина Букша (Испания) — 7:5, 1:6, 6:1;
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:4, 6:4;
- Камилла Рахимова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 30) — 6:7 (6:8), 5:7;
- Лаура Зигемунд (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:3, 6:3;
- Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания) — 4:6, 2:6;
- Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Элина Свитолина (Украина, 14) — 6:1, 7:6 (7:4);
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эмма Радукану (Великобритания) — 7:6 (8:6), 6:4.
Материалы по теме
Комментарии