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Синнер — о допинг-деле: я смог нанять престижного адвоката, потому что у меня есть деньги

Синнер — о допинг-деле: я смог нанять престижного адвоката, потому что у меня есть деньги
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о разбирательстве своего дела о нарушении антидопинговых правил, отметив, что смог доказать свою невиновность благодаря качественной линии защиты.

«Я смог нанять очень престижного адвоката, потому что у меня есть деньги, которых нет у других. Я заработал это своими собственными силами. Прошёл через тот же процесс, что и другие теннисисты в моей ситуации, ко мне не было особого обращения. Возможно, моя защита была более эффективной, потому что вокруг меня лучшие. Знаю, что в прошлом были спорные решения, но моё дело было подробно проанализировано несколько раз, и моя невиновность была доказана.

Если бы это случилось, когда мне было 18 лет, я вряд ли смог бы защитить себя так, как сейчас, когда у меня есть деньги, чтобы собрать вокруг себя отличную команду», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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