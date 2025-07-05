«Я боролась за каждый мяч, как сумасшедшая». Соболенко — о матче с Радукану на Уимблдоне

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге она одержала непростую победу над британкой Эммой Радукану (40-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Вот это атмосфера! Уши до сих пор болят. Было очень громко. Каждый раз, когда поддерживали Радукану, я говорила себе: «Притворись, что болеют за тебя». Она показала невероятный теннис. Эмма очень сильно меня напрягла. Я боролась за каждый мяч, как сумасшедшая. Рада видеть, что она здорова и возвращается в форму. Уверена, она вернётся в топ-10», — сказала Соболенко после матча.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Арина Соболенко поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.