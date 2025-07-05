Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 5 июля
Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей шестого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, третий круг. Расписание 5 июля (время — мск):
- 13:00. Белинда Бенчич (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
- 13:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина);
- 13:00. Клара Таусон (Дания, 23) – Елена Рыбакина (Казахстан, 11);
- 13:00. Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Людмила Самсонова (Россия, 19);
- 15:00. Мирра Андреева (Россия, 7) – Хейли Баптист (США);
- 15:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Екатерина Александрова (Россия, 18);
- 16:30. Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Наварро (США, 10);
- 17:30. Ига Швёнтек (Польша, 8) – Даниэль Коллинз (США).
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