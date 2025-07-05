Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 5 июля

Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 5 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей шестого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, третий круг. Расписание 5 июля (время — мск):

  • 13:00. Белинда Бенчич (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • 13:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина);
  • 13:00. Клара Таусон (Дания, 23) – Елена Рыбакина (Казахстан, 11);
  • 13:00. Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Людмила Самсонова (Россия, 19);
  • 15:00. Мирра Андреева (Россия, 7) – Хейли Баптист (США);
  • 15:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Екатерина Александрова (Россия, 18);
  • 16:30. Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Наварро (США, 10);
  • 17:30. Ига Швёнтек (Польша, 8) – Даниэль Коллинз (США).
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
Павлюченкова выбила чемпионку «Шлемов»! Она первая из россиян во второй неделе Уимблдона
Павлюченкова выбила чемпионку «Шлемов»! Она первая из россиян во второй неделе Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android