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Дарья Касаткина — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 13:00 мск

Касаткина — Самсонова: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 13:00
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 18-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Дарья Касаткина.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки встречались друг с другом один раз в рамках официальных матчей. Они играли в третьем круге на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэлсе в этом году, победу одержала Самсонова (2:6, 6:3, 6:2).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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