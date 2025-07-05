Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 5 июля
Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, третий круг. Расписание 5 июля (время —московское)
- 13:00. Флавио Коболли (Италия) — Якуб Меншик (Чехия).
- 14:30. Алекс де Минор (Австралия) — Аугуст Хольмгрен (Дания).
- 14:30. Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).
- 14:30. Марин Чилич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания).
- 14:30. Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Сонего (Италия).
- 15:30. Янник Синнер (Италия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания)
- 18:00. Бен Шелтон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).
- 19:00. Новак Джокович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).
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