Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 5 июля

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, третий круг. Расписание 5 июля (время —московское)