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Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 5 июля

Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 5 июля
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, третий круг. Расписание 5 июля (время —московское)

  • 13:00. Флавио Коболли (Италия) — Якуб Меншик (Чехия).
  • 14:30. Алекс де Минор (Австралия) — Аугуст Хольмгрен (Дания).
  • 14:30. Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).
  • 14:30. Марин Чилич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания).
  • 14:30. Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Сонего (Италия).
  • 15:30. Янник Синнер (Италия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания)
  • 18:00. Бен Шелтон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).
  • 19:00. Новак Джокович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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