Синнер — Мартинес-Портеро: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025
Поделиться
Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках шестого игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро, который занимает 52-ю строчку рейтинга ATP.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
52
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Матч начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2025
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:27
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 июля 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:29
-
23:18
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
21:50
-
21:44
-
21:33
-
21:30
-
21:14
-
21:10
-
20:50
-
20:46
-
20:41