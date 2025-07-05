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Синнер — Мартинес-Портеро: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025

Синнер — Мартинес-Портеро: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках шестого игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро, который занимает 52-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Педро Мартинес-Портеро
52
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Матч начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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