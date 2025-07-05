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Мирра Андреева — Хейли Баптист: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 15:00 мск

Андреева — Баптист: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Хейли Баптист, занимающей 55-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Хейли Баптист.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Этот матч станет первым в истории очных противостояний теннисисток.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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