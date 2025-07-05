Андреева — Баптист: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Хейли Баптист, занимающей 55-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Хейли Баптист.

Этот матч станет первым в истории очных противостояний теннисисток.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.