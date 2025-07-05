Джокович — Кецманович: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках шестого игрового дня шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретится со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, который занимает 49-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 19:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.